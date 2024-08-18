Adana'da korkunç kaza kamerada! 8 yaşındaki Baran'ın amcası isyan etti: Bu bir cinayet

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Kaza, Cuma günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ASN 626 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, evlerinin önünde oturan Zozan Bülgen (41), oğlu 8 yaşındaki Baran Bülgen, teyzesi Perihan Bülgen (38) ve komşularının kızı Büşra Tan'a çarptı.

OTOMOBİLE ZARAR VERDİLER

Çarpmanın etkisiyle Baran Bülgen olay yerinde hayatını kaybederken kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından darbedilmek istendi. Polisin sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

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MİNİK BARAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Baran Bülgen'in cansız bedeni dün otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Taziye evinde gazetecilere konuşan Baran'ın amcası Salih Bülgen, “Bu şahıs alkollüydü, yanında da 2 kadın vardı. Bu şahısların araçlarında da esrar çıktı. Bu şahısların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Mahallemizde birçok sıkıntı var, bunların giderilmesi lazım. Bu şahıs artık nasıl hızlıysa direksiyon hakimiyetini kaybedip yeğenime ve akrabalarıma çarpıyor. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet” ifadelerini kullandı.

“EN AĞIR CEZAYI ALMALI”

Yaralılardan Zozan ve Perihan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu anlatan Salih Bülgen, “Yeğenimin annesinin beli kırıldı. Diğer teyzesinin ise durumu ciddiyetini koruyor. Hastanedeler, cenazeye dahi katılamadılar. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.