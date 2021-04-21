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Ali GÖKDAL- İbrahim ÖZTAŞ - DHA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Adana'da korkunç kaza! Bir aile yok oldu

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Adana'da korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, karı- koca ve 1 çocukları hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı cip ile İbrahim Türk'ün kullandığı 34 BTE 687 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Menteş ve yanındaki eşi Dursun Gülay Menteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adanada korkunç kaza Bir aile yok oldu

Hurdaya dönen araçlardan itfaiye erleri tarafından çıkartılan yaralılar Ali Emre Menteş, Esra Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve İbrahim Türk, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar- Dursun Gülay Menteş çiftinin çocukları Ali Emre Menteş de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumları ağır olan Esra Yılmaz ve Ayşe Yılmaz, farklı hastanelere sevk edilirken, İbrahim Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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