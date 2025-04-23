Adana'da korkunç kaza: Baba öldü, çocukları yaralandı

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde meydana geldi. Yakup Kaya yönetimindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler motosiklette bulunan anne Güllü ile oğlu Muhammed Ayaz’ı yaralı olarak kurtarırken, baba Yakup Kaya’nın cansız bedenine ulaştı. Yaralı anne- oğul, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yakup Kaya’nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.