Adana'da korkunç kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan Öztürk idaresindeki 28 AAH 63 plakalı otomobil, Kuyuluk Kavşağı'nda, Durmuş Topuzoğlu yönetimindeki 01 Y 9118 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki baba Ömer Öztürk olay yerinde, anne Emine Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı aileden Furkan (24), Meliha (45), Zeynep İrem (23) ve Arda Öztürk (12) yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle