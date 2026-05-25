Adana'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Muhammed Burak Çiçek ile yanında bulunan eşi Suzan Çiçek (28) hayatını kaybetti, çiftin 4 yaşındaki kız çocukları D.B.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. İle araçta bulunan S.D. yaralandı. Yaralılardan B.D.Ç. Adana Şehir Hastanesi’ne, Ramazan D. ağır yaralı olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, S.D. ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.