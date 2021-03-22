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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 19:26 | Son Güncelleme:

Adana'da korkunç infaz! Karı-koca başlarından vurularak öldürüldü

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Adana'da korkunç infaz! Karı-koca başlarından vurularak öldürüldü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde karı-koca, evde başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tümenli Mahallesi'nde oturan Mehmet Fevzi ve Elif Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Eve giren jandarma ekibi, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, emekli memur olan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atay çiftinin cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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