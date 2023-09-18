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Adana'da korkunç cinayet! Haraç vermeyi kabul etmeyince tüfekle öldürdü

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#Adana#Seyhan#Haraç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 20:34

Adana’da cep telefonu satıcılığı yapan Suriye uyruklu Ahmed Madarati (30), kimliği belirsiz bir şüpheliye haraç vermeyi kabul etmeyince silahlı saldırıya uğradı. İş yerinden kaçarak ara sokağa giren Madarati, takip eden şüphelinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati’nin (30) iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, av tüfeğiyle iş yerinde ateş açtı. Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati’yi tüfekle sokak ortasında vurup, kaçtı.

Adanada korkunç cinayet Haraç vermeyi kabul etmeyince tüfekle öldürdü


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Madarati, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay anında dükkanda bulunan Ahmed'in ağabeyi Ammar Madarati ise yaşananlarla ilgili “Bir çocuk gelip, haraç istedi, vermeyince 3 cep telefonu istedi Ahmed de vermeyeceğini söyleyince silahlaateş açtı. Ahmed kaçarken, peşinden gidip vurdu” diye konuştu.

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adanada korkunç cinayet Haraç vermeyi kabul etmeyince tüfekle öldürdü

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#Adana#Seyhan#Haraç

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