Adana'da korkunç cinayet! Haraç vermeyi kabul etmeyince tüfekle öldürdü

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Olay, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati’nin (30) iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, av tüfeğiyle iş yerinde ateş açtı. Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati ara sokağa kaçtı. Şüpheli, takip ettiği Madarati’yi tüfekle sokak ortasında vurup, kaçtı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.