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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Adana'da korkulu anlar! Balkondan böyle atladı

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Adana'da meydana gelen olayda, eşi M.S. ile tartışan H.S. (35) adlı kadın, 1'inci kattaki evin balkonundan atladı. M.S. ihbar üzerine gözaltına alınırken eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Öte yandan H.S.'nin balkondan sarktığı ve zemine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ’dan Adana’daki ağabeyine misafirliğe gelen H.S. ve kocası M.S., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle H.S., iddiaya göre, 1'inci katın balkonundaki demirlerden kendisini sallandırdıktan sonra atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı H.S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S. de polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberler: Adanada korkulu anlar Balkondan böyle atladı

H.S.'nin, hastanedeki ifadesinde, eşiyle tartıştığını ve kendisini balkondan bıraktığını söylediği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan H.S., eşinden şikayetçi olmadı. M.S. de serbest bırakıldı.

Öte yandan H.S.'nin balkondan sarktığı ve zemine düştüğü anlar, alt kattaki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika haberler: Adanada korkulu anlar Balkondan böyle atladı

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