×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da korku dolu anlar: İş yerine parça tesirli EYP atıldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Eyp#Bombalı Saldırı
Adanada korku dolu anlar: İş yerine parça tesirli EYP atıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 03:40

Adana’da bir erkek giyim mağazasına parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı, iş yerinin kapalı olması facianın önüne geçti.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesindeki bir erkek giyim mağazasında meydana geldi.

Kimliği tespit edilemeyen kişi ve kişiler erkek giyim mağazasına, parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) atıp kaçtı. İş yerinin kapalı olması facianın önüne geçti.

Adanada korku dolu anlar: İş yerine parça tesirli EYP atıldı

Çıkan sesle korkuya kapılan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yeri inceleme polisleri, bölgede delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

Adanada korku dolu anlar: İş yerine parça tesirli EYP atıldı

Adanada korku dolu anlar: İş yerine parça tesirli EYP atıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Eyp#Bombalı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!