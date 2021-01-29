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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Adana’da korku dolu anlar! Belediye otobüsü PTT binasına çarptı…

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Adana’da korku dolu anlar! Belediye otobüsü PTT binasına çarptı…
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Adana'da belediye otobüsü PTT binasına çarptı. Kazada yaralanan PTT görevlisi ile otobüs şoförü tedavi altına alındı.

Adana'da belediye otobüsünün PTT şubesinin bulunduğu binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Tolga Coşkun yönetimindeki 01 DYM 49 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde PTT şubesinin olduğu binaya çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile şubede görevli Cansel Tapdıkbayram, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı, hasar oluşan binada çalışma başlatıldı.

Adana’da korku dolu anlar Belediye otobüsü PTT binasına çarptı…


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