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Adana'da korku dolu anlar: 1 çocuk ve 2 kadını tabancayla rehin aldı

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#Adana#Seyhan#Rehin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 17:33

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, 1 çocuk ve 2 kadını tabancayla rehin aldı. Polisin ikna çalışmalarının ardından çocuk ve kadınları bırakan şahıs, başına silah dayayarak kaçtı.

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Öğretmenler Bulvarı'nda, 1'i çocuk 2'si kadın 3 kişinin silahlı zanlı tarafından rehin alındığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat ekibinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

BAŞINA SİLAH DAYAYARAK KAÇTI

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu şüpheli, çocuk ve kadınları serbest bırakıp başına silah dayayarak kaçtı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çocuk ve kadınların rehin alınması ve polisin şüpheliyi ikna etmeye çalışması vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Adana#Seyhan#Rehin

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