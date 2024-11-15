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Adana'da köpek kulübesinde el bombası bulundu

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#Adana#Seyhan#El Bombası
Adanada köpek kulübesinde el bombası bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 09:45

Adana’nın Seyhan ilçesinde cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.’nin evine düzenlenen operasyonda yatakların altına gizlenmiş 2 ruhsatsız av tüfeği, bahçedeki köpek kulübesinde ise el bombası ele geçirildi. Operasyonda Orhan B.’nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi’ndeki bir evde silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, cezaevinde olduğu belirlenen Orhan B.’nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, yatakların altına gizlenmiş 1’i otomatik 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bahçede aramayı sürdüren polis, köpek kulübesinin içindeki leğene gizlenmiş el bombası buldu. Operasyonda, Orhan B.’nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü. Ele geçirilen el bombası Bomba İmha Şube Müdürlüğü’ne, silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

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#Adana#Seyhan#El Bombası

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