Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 can kaybı, 1 yaralı

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Kaza, öğle saatlerinde Aladağ ilçesi Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü Fatih K. ile beraberindeki Funda Y. ve Zuhal Y.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Funda Y. ile Zuhal Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Fatih K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Funda Y. ile Zuhal Y.’nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Fatih K.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.