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Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 can kaybı, 1 yaralı

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#Adana Trafik Kazası#Dereye Uçan Otomobil#Aladağ İlçesi
Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 can kaybı, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 17:33

Adana'nın Aladağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan otomobildeki Funda Y. ve Zuhal Y. hayatını kaybetti, sürücü Fatih K. ise yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 kadının cenazesi morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaza, öğle saatlerinde Aladağ ilçesi Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 can kaybı, 1 yaralı

İtfaiye ekipleri, sürücü Fatih K. ile beraberindeki Funda Y. ve Zuhal Y.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 can kaybı, 1 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Funda Y. ile Zuhal Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Fatih K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Funda Y. ile Zuhal Y.’nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Adana’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 can kaybı, 1 yaralı

Fatih K.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Adana Trafik Kazası#Dereye Uçan Otomobil#Aladağ İlçesi

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