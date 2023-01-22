Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana’da kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kaza#Ölü
Adana’da kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 02:57

Adana’nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt Çayı'na uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, kaza D-750 karayolu Pozantı – Niğde istikameti Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. 01 CGS 15 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün Ç.S.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan A.A. (22) hayatını kaybetti. Ş.Ü. (22) ve Ç.S. (22) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kaza#Ölü

BAKMADAN GEÇME!

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

#Titanic
Türkiyenin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

Türkiye'nin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık