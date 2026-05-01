×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da komşuların müzik kavgasında kan döküldü: 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Müzik Kavgası#Yaralama
Adanada komşuların müzik kavgasında kan döküldü: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 03:40

Adana’da komşular arasında yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda 3 kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki grup arasında yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ömer S. ve Hüseyin T. pompalı tüfekle, Coşkun K. ise tabancayla yaralandı. Ayrıca 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Adanada komşuların müzik kavgasında kan döküldü: 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabancaya el koyarken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

#Adana#Müzik Kavgası#Yaralama

BAKMADAN GEÇME!