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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Adana'da kimyager tarafından üretilen 20 ton sahte akaryakıt ele geçirildi

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Adana'da kimyager tarafından üretilen 20 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
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ADANA'da içerisine çeşitli maddeler karıştırıp 10 numara yağı incelterek akaryakıta dönüştüren kimyager İbrahim Ö., gözaltına alındı. İbrahim Ö.’ye ait depoda yapılan aramada bu yöntemle üretilen 20 ton sahte akaryakıt ele geçirildi.

Adanada kimyager tarafından üretilen 20 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, kimyager İbrahim Ö.’nün 10 numara yağı içerisine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını belirledi. İbrahim Ö.’ye ait depoya baskın düzenleyen ekipler, su tankları içerisine doldurulmuş 20 ton sahte akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen İbrahim Ö.nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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