Adana'da kimseye aldırmadan uçucu madde soludular
ADANA’nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde, uçucu madde soluyan ve yürümekte güçlük çeken 2 genç, görenleri tedirgin etti. Konuşmakta bile zorlanan gençler ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Kentin en işlek bölgelerinden, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen 2 genç, ellerindeki poşet içerisindeki uçucu maddeyi solurken görüntülendi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen gençler, kontrolsüz şekilde caddeden karşıya geçti. Çevredekilerin tedirgin bakışlarına aldırış etmeyen iki genç, refüjde birbirlerine tutunarak, güçlükle ayakta durabildi. Konuşmakta bile zorlanan gençler ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
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