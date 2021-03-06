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Gündem
Yusuf KANTARLI/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

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Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Adana'da 'hırsızlık' ve 'yaralama' suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şükrü S. ve Hasan A., saklandıkları adreslere yapılan operasyonla yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ‘yaralama’ suçundan kesinleşmiş 18 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan Şükrü S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şükrü S.’nin Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit eden ekipler, baskın düzenledi.

Şükrü S.'yi yakalayan ekipler, ‘hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Hakan A.’nın da Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde olduğunu tespit edip, yakaladı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şükrü S. ve Hasan A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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