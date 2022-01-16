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Adana'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi

#Adana#515 Haşimi#Sınır Dışı
Adanada kendilerini 515 Haşimi olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi

Adana'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen 20 Suriyeli'den 19'u sınır dışı edildi.

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Seyhan ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde Suriyeli bir grubun sokakta ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar yine Suriyeli bir kişi tarafından 11 Ocak'ta sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi. Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 19 Suriyeli sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanmayan bir Suriyelinin ise adli sürecinin devam ettiği bildirildi.

 

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#Adana#515 Haşimi#Sınır Dışı

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