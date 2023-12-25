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Adana'da kayıp Mustafa Hakkulu’nun katili arkadaşı çıktı! Müge Anlı’nın programında itiraf etti

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#Adana#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 12:36

Adana'da 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu. Korkunç olayda yeni detaylar ortaya çıkarken Hakkulu’nu arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. İsa Dumlu, Müge Anlı’nın programında canlı yayında cinayeti neden işlediğini itiraf etti.

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Alınan bilgiye göre, 13 Aralık günü Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Kendisinden 11 gündür haber alınmayan Hakkulu’dan bugün acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 11 gündür haber alınamayan Hakkulu’ya ait olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu’nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adanada kayıp Mustafa Hakkulu’nun katili arkadaşı çıktı Müge Anlı’nın programında itiraf etti

Yapılan ilk otopsinin ardından Mustafa Hakkulu’nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Adanada kayıp Mustafa Hakkulu’nun katili arkadaşı çıktı Müge Anlı’nın programında itiraf etti

“CANLI YAYINDA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ”

Müge Anlı'nın programına konuk olan 27 yaşındaki 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu’yu karısı hakkında ileri gerdi konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alınan Dumlu, “Pişmanım” dedi.

Adanada kayıp Mustafa Hakkulu’nun katili arkadaşı çıktı Müge Anlı’nın programında itiraf etti

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#Adana#Cinayet#Polis

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