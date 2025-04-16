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Adana'da kayıp Cumali Timi'yi arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor

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#Cumali Timi#Adana#Kayıp Çocuk
Adanada kayıp Cumali Timiyi arama çalışmaları 5inci gününde devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 10:05

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.

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Adana'nın Karataş ilçesinde Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı.

Adanada kayıp Cumali Timiyi arama çalışmaları 5inci gününde devam ediyor

İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi.

Adanada kayıp Cumali Timiyi arama çalışmaları 5inci gününde devam ediyor

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Kanal ve çevresinde 162 personel, 37 kara aracı, 5 bot ve 3 balıkçı teknesi, cayrokopter ve 2 dronla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar 5'inci gününde de sürerken, Timi'nin yakınları Cumali'nin bir an önce bulunmasını istedi.

Adanada kayıp Cumali Timiyi arama çalışmaları 5inci gününde devam ediyor

 

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#Cumali Timi#Adana#Kayıp Çocuk

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