Adana'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 7 yaralı

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Kaza, Adana-Ankara otoyolu Akçetekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akçetekir'den Pozantı istikametine giden iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis, 4'ü otomobil 2'si tır toplam 13 araç karıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana ve Pozantı'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğin kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

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Öte yandan Adana Valisi Süleyman Elban ve Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut'a olay yerinde giderek bilgi aldı.