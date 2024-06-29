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Adana'da kanser hastası eşini sırtından tabancayla vurarak öldürmüştü! 'İyi hal' indirimli müebbet hapis cezası

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#Adana#Yüreğir#Kadın Cinayeti
Adanada kanser hastası eşini sırtından tabancayla vurarak öldürmüştü İyi hal indirimli müebbet hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 12:02

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kanser hastası eşi Naile Sarı’yı (74) silahla vurarak öldüren Abdullah Sarı (76), iyi hal indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 28 Ağustos 2023’te Abdullah Sarı, tartıştığı kanser hastası 4 çocuk annesi eşi Naile Sarı’yı sırtından tabancayla vurarak öldürdü. Uzun süre 55 yıllık eşinin cesedi başında bekleyen Abdullah Sarı, oğlu İbrahim Sarı’yı cep telefonuyla arayıp, annesini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken bulup polise haber verdi. Adliyeye giderek polis noktasındaki polislere teslim olan Sarı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Abdullah Sarı hakkında Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sarı, karar duruşmasına çıktı. Taraf avukatları ve müştekilerin de katıldığı duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son savunması sorulan Abdullah Sarı, eşini kazayla öldürdüğünü iddia ederek, "Silahıma bakım yapıyordum. Kasıtlı vurmadım, olay kazayla gerçekleşti" dedi.

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İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanık Abdulla Sarı’yı önce, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarpıtırdı. Daha sonra cezasını duruşmalardaki iyi hali nedeniyle müebbet hapis cezasına indirdi. Heyet, sanığı 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 3 ay hapse çarptırarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. 

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#Adana#Yüreğir#Kadın Cinayeti

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