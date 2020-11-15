Adana'da kanlı tartışma! 15 yerinden bıçakladı

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde M.D. (26), aynı evde kaldığı aile dostu Y.S'yi (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, 15 bıçak darbesiyle Y.S'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Y.S'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, saldırgan genç polis ekiplerince gözaltına alındı.