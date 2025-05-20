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Adana'da kan donduran olay! Şevval'i bıçaklayarak öldürüp 12. kattan atladı... 6 sayfalık intihar notu yazmış

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#Adana#Kadın Cinayeti#Şevval Çiftçi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 13:03

Adana’nın Çukurova ilçesinde evine çağırdığı sevgilisi Şevval Çiftçi’yi (23) bıçaklayarak öldürüp, 12’nci kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son veren Engin Yüce’nin (31) 6 sayfalık intihar mektubunda, “Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim” yazdığı ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 12’nci katındaki dairede yaşayan Engin Yüce, evine çağırdığı sevgilisi Şevval Çiftçi’yi tartıştıktan sonra boyun, karın ve bacaklarından bıçakladı.

6 SAYFALIK İNTİHAR NOTU

Çiftçi kanlar içinde yere yığılırken, Yüce ise yemek masasında 6 sayfalık intihar notu yazdıktan sonra evin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Engin Yüce’yi apartmanın otoparkında, Şevval Çiftçi’yi ise evde ölü buldu.

Adanada kan donduran olay Şevvali bıçaklayarak öldürüp 12. kattan atladı... 6 sayfalık intihar notu yazmış

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ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

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Olay yerindeki incelemenin ardından Çiftçi ile Yüce’nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Şevval Çiftçi’nin acılı annesi Sibel ile babası Tayyar Çiftçi de Adli Tıp Kurumu’na gitti. Burada anne Çiftçi, “Gitti yavrum, gitti. Ben kuzuma, ciğerime yetişemedim. Hiç mi beni düşünmedin kuzum. ‘Yetiş’ dedin de ben mi duymadım. Ciğerim ne kadar can çekiştin kuzum. Kızımı getirin, çok özledim” diyerek, gözyaşı döktü.

Adanada kan donduran olay Şevvali bıçaklayarak öldürüp 12. kattan atladı... 6 sayfalık intihar notu yazmış

"ANNEMİ DE KENDİMİ DE ÖLDÜREBİLİRİM"

Öte yandan, Engin Yüce’nin intihar mektubunda, “Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim” yazdığı ortaya çıktı.

Çiftin otopsileri sürerken, Çiftçi’nin cenazesinin Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Adanada kan donduran olay Şevvali bıçaklayarak öldürüp 12. kattan atladı... 6 sayfalık intihar notu yazmış

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#Adana#Kadın Cinayeti#Şevval Çiftçi

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