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Adana'da kan donduran olay! Ölen bebeklerini 1 hafta sonra fark ettiler

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#Adana#Adana Haberleri#Seyhan
Adanada kan donduran olay Ölen bebeklerini 1 hafta sonra fark ettiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 11:47

Adana'da bir hafta önce ölen 2 aylık kız bebek morga kaldırılırken, uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının, bebeğin öldüğünü fark etmediği ileri sürüldü. Gözaltına alınan anne tutuklanırken, babanın arandığı bildirildi.

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Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.

Adanada kan donduran olay Ölen bebeklerini 1 hafta sonra fark ettiler

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ POLİS GELİNCE FARK ETTİLER

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı. Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adanada kan donduran olay Ölen bebeklerini 1 hafta sonra fark ettiler

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#Adana#Adana Haberleri#Seyhan

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