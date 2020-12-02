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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Adana’da kamyonetin kasasında tarihi eser kaçakçılığı

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Adana’da kamyonetin kasasında tarihi eser kaçakçılığı
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ADANA’da polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada, 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Tarihi objeler, incelenmesi için Müze Müdürlüğü’ne gönderilirken, sürücü Ş.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, kamyonetin kasasında kazı yapılarak elde edildiği değerlendirilen 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.D. gözaltına alınırken, ele geçirilen objeler ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D., adliyeye sevk edildi.

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