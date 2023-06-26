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Adana'da kamyon şoförü, aracına çarpan motosikletliyi hayatta tutmaya çalıştı

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#ADANA#Trafik#Kaza
Adanada kamyon şoförü, aracına çarpan motosikletliyi hayatta tutmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 15:51

ADANA'da Murat Bozkurt (23), kontrolünü kaybettiği motosikletiyle alt geçitte kamyonun altına girdi. Kamyon şoförü Mehmet B., Murat Bozkurt'u oturur pozisyona getirip, bilincini açık tutmaya çalıştı. Ancak sağlık ekibi gelene kadar Bozkurt hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Murat Bozkurt’un kontrolünü yitirdiği 01 AAZ 013 plakalı motosiklet, Mehmet B. yönetimindeki 35 AH 1852 plakalı kamyonun altına girdi. Mehmet B. kamyonu durdurup, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra Bozkurt’un yardımına koştu. Yola savrulan Murat Bozkurt’u oturur pozisyona getirip konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekibi Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevrede toplanan çok sayıda kişi de Kaza yerini izledi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#ADANA#Trafik#Kaza

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