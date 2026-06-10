Adana'da kamyon markete daldı! Ortalık savaş alanına döndü

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Şoförünün kontrolünü kaybettiği 33 AOL 302 plakalı kamyon, caddedeki markete daldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

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Marketin manav reyonundaki sebze ve meyveler, içecek dolapları ve çeşitli oyuncaklar etrafa saçıldı. Kazada market sahibi Ekrem Bayram da hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MARKET SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

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Ekrem Bayram ambulansta tedavi edilirken, kamyon şoförü ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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