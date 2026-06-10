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Adana'da kamyon markete daldı! Ortalık savaş alanına döndü

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#Adana#Market#Kamyon
Adanada kamyon markete daldı Ortalık savaş alanına döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 10:32

Adana’da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon caddedeki markete daldı. Ortalık savaş alanına dönerken market sahibi hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Şoförünün kontrolünü kaybettiği 33 AOL 302 plakalı kamyon, caddedeki markete daldı.

Adanada kamyon markete daldı Ortalık savaş alanına döndü

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

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Marketin manav reyonundaki sebze ve meyveler, içecek dolapları ve çeşitli oyuncaklar etrafa saçıldı. Kazada market sahibi Ekrem Bayram da hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adanada kamyon markete daldı Ortalık savaş alanına döndü

MARKET SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

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Ekrem Bayram ambulansta tedavi edilirken, kamyon şoförü ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Adana#Market#Kamyon

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