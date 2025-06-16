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Adana'da kahreden olay! Sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti

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#Adana#Kaza#Su Kanalı
Adanada kahreden olay Sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 05:58

Adana'da kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım boğularak hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı kırsal Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve iki kızının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Kaza#Su Kanalı

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