×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da kafede dehşet! Sırtından vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kafe#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 12:49

Adana’da İsmet T. (19), kafede arkadaşlarıyla oturan Oğuz Efe'yi (23) sırtından tabancayla vurup kaçtı. Şüpheli, kısa sürede yakalanırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe, sohbet sırasında içeri giren İsmet T. tarafından sırtından tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adanada kafede dehşet Sırtından vuruldu

Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı silahla Oğuz Efe’yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü.

Haberin Devamı

İsmet T.'nin, Oğuz Efe'yi neden vurduğu, polis soruşturmasının ardından belli olacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kafe#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!