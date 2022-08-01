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Adana'da kadın cinayeti: Uyurken kalbinden bıçakladı... Acılı baba konuştu

#Melek Yıldırım#Adana#Cinayet

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ü. (35) tarafından uyurken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Melek Yıldırım’ın (28) cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yıldırım’ın babası Cumali Şahin, Ramazan Ü.’nün kızına sürekli şiddet uyguladığını dile getirdi. Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. Duydum, aradım. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi" dedi.

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Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden bir süre önce ayrılan tekstil işçisi ve 3 çocuk annesi Melek Yıldırım, 3 ay önce Ramazan Ü. ile tanıştı. İkili kısa süre sonra dini nikah yaparaka Yıldırım’ın 1 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğuyla yaşamaya başladı. Bir süre sonra Ramazan Ü. kıskançlık nedeniyle Yıldırım’la sık sık tartışmaya başladı. Dün akşam saatlerinde çift tekrar tartıştı. Ramazan Ü. tartışma sırasında Melek Yıldırım’a şiddet uyguladı. Daha sonra Yıldırım, 2 çocuğuyla balkonda uyumaya başladı.

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MELEK'İ BIÇAKLAYIP, KUZENİNİN EVİNE KAÇTI

Gece saatlerinde mutfaktan aldığı bıçakla balkona çıkan Ramazan Ü., çocuklarıyla uyuyan Melek Yıldırım’ı kalbinden bıçakladı ve ardından kuzeninin evine kaçtı. Burada polisi arayan Ramazan Ü., Yıldırım’ı bıçakladığını ve kuzeninin evinde olduğunu söyledi. İhbarla Ramazan Ü. ve Melek Yıldırım’ın olduğu evlere ekip gönderildi. Sağlık ekipleriyle eve giren polisler, Yıldırım’ın kanlar içinde balkonda, çocukların da ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü. Öldüğü belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan Ü. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Adanada kadın cinayeti: Uyurken kalbinden bıçakladı... Acılı baba konuştu


‘EVE GÖZLERİ MOR ŞEKİLDE GELDİ’

Adli tıptaki işlemlerin ardından Yıldırım’ın cenazesi sabah babası Cumali Şahin’e teslim edildi. Kızının cenazesini teslim alan baba, Ramazan Ü.’nün kızına sürekli şiddet uyguladığını dile getirdi. Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. Duydum, aradım. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin. Kızım hep ondan kurtulmak istedi. Kurban Bayramı’nda da şiddet görmüştü. Eve gözleri mor şekilde geldi. O zaman uyardım. ‘Yaşamak her şeyden güzel, yapmayın böyle’ dedim. Psikolojik sorunları vardı. Aşırı kıskançlık yapıyordu. Ben bir baba olarak Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sesleniyorum. Bu kişi gereken cezayı alsın istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder” diye konuştu.

Yıldırım’ın cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Kozan ilçesine götürüldü. 

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#Melek Yıldırım#Adana#Cinayet

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