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Adana'da kadın cinayeti: Ormana götürüp öldürdü

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#Kadın Cinayeti#Adana#Gamze Alır
Adanada kadın cinayeti: Ormana götürüp öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 14:13

Adana'da Murat A. (30), 2 çocuk annesi Gamze Alır'ı (23), götürdüğü ormanda başına tabancayla ateş ederek öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A., 2 çocuk annesi sevgilisi Gamze Alır'ı oturduğu Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden alarak Yeşil Bulvar mevkisinde ormana götürdü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Murat A., tabancayla Gamze Alır'ın başına ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde; Gamze Alır'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Alır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A.'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen kadının yakınları, cenazeyi teslim aldı. Gamze Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.

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#Kadın Cinayeti#Adana#Gamze Alır

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