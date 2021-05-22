Adana’da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 180 bin makaron, 26 bin 800 doldurulmuş sigara, 228 kilogram nargile tütünü, nargile yapımında kullanılan 520 kilogram yaprak tütün, 20 litre aroma, 15 litre gliserin ile 742 litre sahte içki ele geçirdi. Ayrıca ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonete yüklenmiş iki tank içerisinde 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt buldu.



Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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