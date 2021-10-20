Adana’da kaçakçılık operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı.
Adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı 31 bin 260 litre akaryakıt, 11 bin 550 paket sigara, 117 cep telefonu, 91 kilo nargile tütünüyle 4 bin 960 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
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