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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Adana’da kaçakçılık operasyonu

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Adana’da kaçakçılık operasyonu
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ADANA’da, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 32 fişek ile piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin makaron, 619 paket sigara, 350 adet cinsel içerikli ürün ve 5 litre boğma rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir kamyonet ile 2 iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 32 fişek ile piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin makaron, 619 paket sigara, 350 adet cinsel içerikli ürün, 5 litre boğma rakı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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