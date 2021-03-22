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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 22.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Adana’da kaçakçılık operasyonu! 4 gözaltı

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Adana’da kaçakçılık operasyonu! 4 gözaltı

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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