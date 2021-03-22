Adana’da kaçakçılık operasyonu! 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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