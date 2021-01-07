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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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ADANA’da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı bin 580 puro, 137 şişe içki, 66 kilogram nargile tütünü ve bin 755 paket sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı bin 580 adet puro, 137 şişe içki, 66 kilo nargile tütünü ve bin 755 paket sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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