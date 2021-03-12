Adana’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramalarda, 1 milyon 220 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin kentin giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.