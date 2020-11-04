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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Adana’da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
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ADANA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ve tütün malzemesi ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentteki 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 32 bin 954 gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 848 paket sigara, 6 bin 467 puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin sigara kağıdı ve 9 bin 600 sigara filtresi ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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