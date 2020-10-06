Adana'da kaçakçılık denetimleri: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alarak şüpheli görülen araçlarda denetim yaptı.

Ekipler, kontrol ettikleri 5 araçta, gümrük kaçağı 73 cep telefonu, 192 şişe içki ve 540 paket sigara ele geçirdi.

Şehirler arası yolcu otobüsünde şüpheli görülen yolcuların bagajlarını inceleyen ekipler, iki çantada kıyafetlerin arasına gümrük kaçağı cep telefonları buldu. Bir otomobilin bagajında da kaçak içki bulundu.

Denetimlerde, kaçakçılık gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis kamerasına da yansıyan kontrol görüntülerinde, durdurulan bir tırda dedektör köpekle arama yapılması, köpeğin tepki verdiği araçtaki iki bölümde kaçak sigara bulunması üzerine köpeğin eğiticisi olan polisin sevinç yaşaması yer aldı.