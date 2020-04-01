MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi
GeriGündem Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ADANA'da kaçak olarak maske, eldiven ve tulum üretilen 3 iş yerine baskın düzenlendi. Baskında piyasa değeri 330 bin lira olan 89 bin 50 adet maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir'de merdiven altı eldiven, maske ve tulum üretildiği belirlenen 3 iş yerine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada piyasa değeri 330 bin TL olan 86 bin 50 maske ve 6 dikiş makinesi ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alınırken koruyucu maskelerin filtresiz kumaştan üretildiği tespit edildi. Baskında ele geçirilen malzemelere el konuldu. 3 şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle