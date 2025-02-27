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Adana'da Japon balığına araba sürdürdüler | 'Yarışmalara katılacağız'

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#Adana#Japon Balığı#Araba
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:28

Adana'da üniversite öğrencileri yapay zeka ile Japon balığına araba sürdürdü. Öğrenciler hedeflerinin teknolojik araçlarla canlılar arasındaki iletişimi artırmak olduğunu söyledi.

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Yapay zeka artık günümüzde her alanda kullanılıyor. Adana'daki Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri de teknolojik araçlarla canlılar arasındaki iletişimi arttırmak ve yapay zeka ile yapılabilecekleri göstermek amacıyla araba süren balık projesini hayata geçirdi.

Adanada Japon balığına araba sürdürdüler | Yarışmalara katılacağız

ARABAYI BALIK SÜRÜYOR

4.5 aylık süreçte yapılan projede oyuncak arabanın üzerine entegre edilen fanus içerisindeki Japon balığı sensörlerle izleniyor ve balığın hareketlerine göre sensörler devreye girip araç o yönde hareket ediyor.

Adanada Japon balığına araba sürdürdüler | Yarışmalara katılacağız

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"AMAÇ, YAPAY ZEKA İLE NELER YAPILDIĞINI GÖSTERMEK"

Proje hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Musa Malkoç, yapay zekanın hayatın her alanına entegre olduğunu belirterek, "Biz bu projeyi yapay zeka algoritmalarını kullanarak hayatımızın her noktasında sınırların olmadığını göstermek istedik. Buradaki amaç balığa arabayı sürdürmekten ziyade yapay zeka ile neler yapabileceğimizi göstermek. Bu teknolojiyi kullanarak bir balık araba sürebiliyorsa, insanlar çok daha fazla şeyler yapar. Biz bu projeyi giriş dersi olarak 4.5 aylık bir süreçte yaptık" ifadelerini kullandı.

Adanada Japon balığına araba sürdürdüler | Yarışmalara katılacağız

"YARIŞMALARA KATILACAĞIZ"

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Volkan Kıvanç ise yarışmalara katılmak istediklerini belirterek, "Bu projemizin amaçlarından bir tanesi ileride yapabileceğimiz projelerin temel taşını oluşturmaktı. Sensörler balığı tanıyor, balık hangi yöne giderse motorlar o yöne doğru çalışıp aracı hareket ettiriyor. Bu projeyle yarışmalara da katılmayı planlıyoruz" dedi.

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Adanada Japon balığına araba sürdürdüler | Yarışmalara katılacağız

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#Adana#Japon Balığı#Araba

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