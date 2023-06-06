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Adana'da jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

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#Adana#Tufanbeyli#Bayram Boyraz
Adanada jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 14:21

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz (44), evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz'ın evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Poyraz'ı kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. Poyraz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Moruna kaldırıldı. Poyraz'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adanada jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

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#Adana#Tufanbeyli#Bayram Boyraz

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