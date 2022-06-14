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Adana'da işlek caddede drifte 9 bin lira ceza

#Adana#Drift#Para Cezası

Adana'nın işlek caddelerinden Bülent Angın Bulvarı'nda, otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ahmet A.'ya, 9 bin 125 lira ceza kesilirken ehliyetine el koyuldu.

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Olay, 12 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kent trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Bülent Angın Bulvarı'na gelen Ahmet A., otomobili ile drift yaptı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan Ahmet A.'nın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti.

Videoyu ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otomobilin plakasından Ahmet A.'yı tespit edip, iş yerine gitti.

Adanada işlek caddede drifte 9 bin lira ceza

Ekipler, sürücüye 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 9 bin 125 lira ceza uygulayıp, ehliyetine de el koydu.

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Otomobil ise çekilerek 60 gün trafikten menedildi.

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#Adana#Drift#Para Cezası

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