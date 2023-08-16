Adana'da iş yerine silahlı baskın! Bir kişi ağır yaralandı

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Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ağustos gece 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan Aslanoğlu İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen A.T. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine iş merkezini basan şahıslar, tabanca ile A.T.'yi vurarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan A.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baskın anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tabancayla gelen 5 şahsın önce A.T. ve yanındakilere tabancayı doğrulttuğu, kamera açısından çıktıktan sonra da A.T.'yi vurup olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.