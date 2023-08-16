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Adana'da iş yerine silahlı baskın! Bir kişi ağır yaralandı

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#Adana#Polis#Şiddet
Adanada iş yerine silahlı baskın Bir kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 10:36

Adana'da bir iş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Baskın anı güvenlik kamerasına yansırken bu sırada bir kadının ise telaşlanıp ağladığı görülüyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ağustos gece 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan Aslanoğlu İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen A.T. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine iş merkezini basan şahıslar, tabanca ile A.T.'yi vurarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan A.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Baskın anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tabancayla gelen 5 şahsın önce A.T. ve yanındakilere tabancayı doğrulttuğu, kamera açısından çıktıktan sonra da A.T.'yi vurup olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Adana#Polis#Şiddet

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