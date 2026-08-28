×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da iş yerine ateş açan şüpheli motosikletle kaçarken polisin takibiyle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#İş Yeri#Kurşunlama
Adanada iş yerine ateş açan şüpheli motosikletle kaçarken polisin takibiyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 09:07

Adana’nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerine tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, bölgedeki polis ekiplerinin takibi sonucu önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine tabancayla ateş açan ismi öğrenilemeyen şüpheli, daha sonra motosikletine binerek kaçtı.

Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri, saldırganın kaçtığı motosikleti fark edip takibe aldı. Polisin takibi sonucu silahlı saldırgan, motosikletin önü kesilerek durduruldu. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gözden KaçmasınKaradenizde su alan gemide batma tehlikesi: 13 mürettebat tahliye edildiKaradeniz'de su alan gemide batma tehlikesi: 13 mürettebat tahliye edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#İş Yeri#Kurşunlama

BAKMADAN GEÇME!