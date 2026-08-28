Adana'da iş yerine ateş açan şüpheli motosikletle kaçarken polisin takibiyle yakalandı

Adana’nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerine tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, bölgedeki polis ekiplerinin takibi sonucu önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine tabancayla ateş açan ismi öğrenilemeyen şüpheli, daha sonra motosikletine binerek kaçtı.
Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri, saldırganın kaçtığı motosikleti fark edip takibe aldı. Polisin takibi sonucu silahlı saldırgan, motosikletin önü kesilerek durduruldu. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.