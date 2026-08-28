Adana'da iş yerine ateş açan şüpheli motosikletle kaçarken polisin takibiyle yakalandı

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Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine tabancayla ateş açan ismi öğrenilemeyen şüpheli, daha sonra motosikletine binerek kaçtı.

Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri, saldırganın kaçtığı motosikleti fark edip takibe aldı. Polisin takibi sonucu silahlı saldırgan, motosikletin önü kesilerek durduruldu. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.