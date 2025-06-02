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Adana'da iş kazası: Makine mühendisi hayatını kaybetti

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#Adana#İş Kazası#İş Kazası
Adanada iş kazası: Makine mühendisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 12:09

Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışırken sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet ettiği makine mühendisi Ahmet Bingöl hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet Bingöl, sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

İş yerindeki arkadaşları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Bingöl, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Bingöl'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Adana#İş Kazası#İş Kazası

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