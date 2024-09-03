×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da iş insanı, yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Ceyhan#Cinayet
Adanada iş insanı, yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 15:11

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş insanı Ali Kanalka (60), iş yerinde yeğeni İsa Kanalka tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından otomobille kaçan şüpheli, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Emin Civelek Bulvarı’nda meydana geldi. Aynı zamanda çiftçi olan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ali Kanalka’nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, Ali Kanalka’nın, ağabeyinin oğlu, yeğeni İsa Kanalka tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Ceyhan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!