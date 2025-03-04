Adana'da iş adamına tehdit: Bize 2 milyon lira vereceksin, yoksa sonu kötü olur

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Olay, 28 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce iş adamı E.U.'yu telefonla arayan kişi, "Bize 2 milyon lira vereceksin. Yoksa sonu kötü olur" diyerek haraç istedi. E.U. bu parayı vermeyi reddetti. Bunun üzerine M.A. ile E.E. otomobille evinin önüne gittikleri E.U.'nun otomobilinin önünü kesti. M.A., belinden çıkardığı tabancayı E.U.'nun başına dayayıp, "Ağabey seni arayacak, telefonunu aç" dedi. E.U.'nun bağırarak yardım istemesi üzerine M.A. ile E.E., otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin saklandığı adresi belirleyen ekipler, 2 kişi ile onları azmettirdiği öne sürülen Mazlum O. ve olayda kullanılan otomobili kiralayan Samet İ.'yi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

2 TUTUKLAMA

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Emniyete götürülen M.A. ile E.U., sorgularında, kendilerini Mazlum O.'nun azmettirdiğini, E.U.'nun göndereceği paradan pay vereceğini söylediğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile E.U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgilerinin olmadığını öne süren Mazlum O. ve Samet İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)